No és la primera vegada que l’examen d’accés per entrar en la Policia Nacional causa polèmica a les xarxes. Aquesta vegada, la prova d’ortografia ha sigut l’objecte de crítiques a les xarxes socials, on els opositors han denunciat la dificultat de l’examen. També ha demanat explicacions el Sindicat Unificat de la Policia, tant pel test ortogràfic com per les «condicions denigrants» de les instal·lacions.

La prova –que un total de 16.754 opositors van fer dissabte passat– compta amb un test de coneixement general, un psicotècnic i un d’idiomes. No obstant, la prova a la secció d’ortografia és la que ha aixecat les crítiques a les xarxes socials.

100 paraules en vuit minuts

En menys de 8 minuts, els aspirants havien de determinar si el centenar de paraules que se’ls plantejaven eren correctes o no segons el diccionari de la Real Academia Española. Els examinats havien de decidir si mots com ‘outlet’, ‘mem’, ‘DVD’ o ‘chupachups’ estaven escrits bé o malament o si, malgrat ser comunament utilitzats, estan o no acceptats oficialment pel diccionari de la RAE.

Segons el criteri de la Reial Acadèmia, paraules com ‘outlet’ o ‘resetear’ serien incorrectes, malgrat estar correctament escrites i ser molt utilitzades. No obstant, termes com ‘almóndiga’, ‘franchute’ o ‘madalena’ sí que serien vàlids, segons les accepcions del diccionari.

El SUP demanda explicacions

El Sindicat Unificat de la Policia (SUP) ja ha demanat explicacions a la Divisió de Formació per l’examen d’ortografia, a què han arribat a comparar amb el programa televisiu ‘Pasapalabra’. El sindicat també ha denunciat les «condicions denigrants» que molts candidats s’han trobat a les instal·lacions on se celebraven les proves.

En un comunicat, el SUP ha lamentat que milers d’opositors, com per exemple a Granada, fossin a les instal·lacions «per períodes de temps compresos entre 6 i 8 hores, on, en molts casos, no van tenir la possibilitat d’anar al lavabo, menjar alguna cosa o fer descansos».

«Sembla que determinades acadèmies privades, quan encara es trobaven alguns aspirants fent els exàmens, ja estaven difonent la plantilla oficial de correcció», ha volgut concloure el sindicat, que ha recalcat la gravetat que suposaria una situació així.

Preguntes invalidades

El SUP ha demanat a la Direcció General de la Policia que investigui aquests fets i que s’adoptin mesures respecte a la prova d’ortografia «eliminant, adaptant-la o substituint-la per una que no posi en dubte el procés selectiu i que les preguntes que no siguin correctes s’invalidin», ha afirmat.

El sindicat es remet a experts lingüistes per afirmar que l’examen «no serveix per determinar els coneixements d’ortografia dels aspirants, per la qual cosa, lluny de ser una prova objectiva de coneixements, sembla respondre a un element de fàcil cribratge i selecció». En vista d’això, els opositors han denunciat a les xarxes la dificultat del test, que ja va haver d’anul·lar la prova d’ortografia el 2017 per la seva complexitat.