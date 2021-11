El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha demanat la dimissió del líder del PP, Pablo Casado, per haver assistit aquest cap de setmana a una missa a Granada en record del dictador Francisco Franco. En el ple de pressupostos d'aquest dimarts a la cambra baixa, Asens ha afirmat que dimitir seria l'opció "digne" després de la "vergonya" que és haver-hi assistit. "S'imaginen que això hagués passat a Europa? Que la senyora Merkel fes el mateix amb Hitler o que Draghi fes el mateix amb Mussolini?", ha dit Asens. El president de la formació lila al Congrés ha argumentat que és una "anomalia democràtica" que hi hagi esglésies que homenatgin Franco i que "ho és encara més" que el líder de l'oposició hi assisteixi.