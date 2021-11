Un grup d’11 espanyols que han quedat atrapats a la República Sud-Africana per la restricció de vols a causa de la variant òmicron han demanat ajuda al Govern central. El grup demana poder tornar a Espanya, ja que creuen que hauran d’estar diversos dies més al país africà sense recursos per seguir-hi.

En el grup d’afectats hi ha una persona de Mallorca i una altra de Barcelona, cinc de Madrid, dos de Saragossa i dos de Sevilla, segons ha explicat a Efe el sevillà Fran Mallén, que ha concretat que les gestions que han fet a través de l’ambaixada espanyola no han donat resultat, i «s’han limitat a dir-nos quines companyies fan vols en aquests moments». Els 11 formen part d’una excursió de diversos dies per destinacions turístiques naturals africanes, i tenien previst tornar en un vol amb escala a Istanbul (Turquia) que ha sigut suspès.

Així, han estat a l’aeroport de Johannesburg gairebé 24 hores, «on ningú ens ha ajudat per no ser suïssos», i només han pogut «reservar un vol per al 4 de desembre amb KLM». De moment, han pogut aconseguir una reserva en un hotel «almenys per dutxar-nos», i poc després de les 13.00 els han comunicat que hauran de quedar-se almenys un dia més. Han optat, diu, per no sortir de l’hotel, «perquè estem en una ciutat molt perillosa», sense perspectiva de quan podran tornar a Espanya.