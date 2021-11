La Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest dimarts un decret llei per protegir els menors víctimes de violència vicària que prohibeix el règim de visites, estades o comunicació amb els fills als progenitors sobre els qui pesin "indicis fonamentats" que exerceixen violència masclista. Ho ha anunciat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, durant la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, en la qual ha detallat que aquesta modificació del Codi Civil català, que converteix en obligatòria una potestat judicial que fins al moment no s'exercia "en la immensa majoria de vegades", entra en vigor a partir d'aquest dimarts.

D'acord amb Ciuró, quan existeixi una denúncia per part de Fiscalia o hi hagi un procés judicial obert contra progenitors acusats d'exercir violència masclista, se'ls prohibirà visitar, estar o comunicar-se amb els seus fills per qualsevol mitjà, incloses les trucades telefòniques, per "prevenir-los de situacions de risc" i evitar que puguin ser utilitzats per danyar la parella, tret que un jutge "ho motivi de manera molt explícita".

"La majoria de menors víctimes de violència vicaria es produeixen durant les estades amb el pare", ha ressaltat Ciuró, que ha advertit que aquest fenomen "creix any rere any" i acostar-se a produir "quan la parella es dissol, està separada o en règim de divorci en què l'agressor no té la guàrdia".

També tindran prohibides les estades, comunicacions i relacions amb els seus fills els pares que es trobin en un procés penal per atemptar contra la vida, la integritat física o moral, la llibertat o la indemnitat sexual de l'altre progenitor o dels menors, o bé que estiguin a la presó per aquest tipus de delictes.

Excepcions

No obstant això, en casos excepcionals, en els processos civils de separació i divorci, el jutge podrà establir un règim d'estades i comunicacions que sigui beneficiós per a nens i adolescents, sempre que se'ls hagi consultat abans.

Aquestes mesures seran retroactives, de manera que els qui instin un procediment judicial de revisió podran beneficiar-se dels nous canvis: "Farem difusió màxima d'aquest decret llei", ha promès la consellera.

Fins ara, els jutges tenien la potestat per suspendre les visites i comunicacions en casos de violència masclista, però aquest extrem no era d'obligat compliment i els tribunals, ha indicat Ciuró, solien "prioritzar que la relació entre pares i fills no es trenqués", per la qual cosa "amb prou feines es concedien aquestes restriccions".

Pocs precedents

Prova d'això és que, segons les dades del Govern, de les 47.000 ordres de protecció a dones que es van dictar el 2019, només un 3% dels casos es van suspendre les visites entre l'agressor i els seus fills. Per això, la titular de Justícia ha assegurat que el nou decret aborda també la violència institucional, garantint la protecció dels nens i adolescents.

El nou decret llei inclou també un nou paràgraf pel qual ja no serà necessari el consentiment del progenitor agressor perquè els equips professionals hi parin esment i assistència psicològica als menors afectats, ni tampoc quan s'hagi dictat una sentència condemnatòria mentre no s'extingeixi la responsabilitat penal.

A més, encara que no existeixi denúncia prèvia, el consentiment no serà necessari quan la mare rebi assistència, acreditada pels serveis d'atenció i recuperació integral per a dones víctimes de violència masclista, encara que l'assistència psicològica a majors de 16 anys requereix el seu consentiment. Des de principi d'any, han mort un total de cinc menors víctimes de violència vicaria, un d'ells a Catalunya.