La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha descartat aquest dijous que, a Espanya, es plantegi imposar noves restriccions per frenar la pandèmia ni obrir el debat de la vacunació obligatòria com avui ha fet Alemanya. Darias entén que països amb taxes vacunals baixes puguin plantejar aquesta opció, però a Espanya "no li cal" perquè "és el primer país" en aquest àmbit "no d'Europa, sinó del món".

D'altra banda, la ministra ha explicat que dimarts vinent la Comissió de Salut Pública debatrà la proposta de la Ponència de Vacunes al voltant del protocol per vaccinar els nens de 5 a 11 anys, un cop l'Agència Europea de Medicaments aprovi l'administració del vaccí pediàtric de Pfizer. Espanya rebrà aquest desembre 1,3 dosis d'aquesta vacuna, i pel gener 2 milions més.