Esquerra Republicana no presentarà esmena a la totalitat als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) aquest divendres al Senat, tal com no ho va fer al Congrés, segons fonts del partit republicà. La formació liderada per Oriol Junqueras defensa que, ara com ara, "el més important" és "prioritzar" la negociació sobre la Llei de l'audiovisual per "protegir i blindar el català". En aquest sentit, ERC subratlla que "en això s'està treballant", en les esmenes a la norma que ha de regular la producció audiovisual a l'Estat. ERC reitera que, "en funció de com acabi" aquesta negociació decidirà "les accions vinculades als PGE".

Cal recordar que ERC i PSOE havien arribat a un pacte perquè la nova llei inclogués que les plataformes que emeten a Espanya havien d'oferir un 6% del contingut en les llengües cooficials. Aquest pacte va desbloquejar, alhora, la negociació sobre els Pressupostos, atès que ERC no va presentar esmena a la totalitat al Congrés. Després, però, el PSOE va advertir que l'acord sobre la quota no incloïa les plataformes que no tenen seu a Espanya, fet que deixava fora gegants com Netflix, HBO o Amazon. ERC va reaccionar al gir de guió alertant que si el blindatge del català no és complet, votaran en contra de la Llei de l'audiovisual, i deixava l'escenari obert per canviar de postura entorn dels PGE.