El Tribunal Suprem (TS) ja ha rebut la resolució d’unes 10 pàgines de la Justícia europea en què acordava no retornar la immunitat a l’expresident de la Generalitat i eurodiputat Carles Puigdemont de manera cautelar, després de la detenció a Sardenya, i avisava que el procés penal i les ordres de detenció i lliurament romanien en suspens. Un cop traduït, el TS el respondrà, però ja han advertit que si l’expresident català trepitja Espanya serà detingut. Així ho va assegurar de manera taxativa fonts del TS. El jutge instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, no només contestarà a Europa sinó també a l’escrit que va presentar aquesta setmana la defensa de l’expresident.

D’altra banda, Puigdemont recusa Llarena per haver acceptat el premi de la fundació d’ultradreta Villacisneros. La seva defensa i dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí sosté que ha perdut qualsevol aparença d’imparcialitat i ha registrat al TS un escrit de recusació del magistrat que instrueix la causa, per la seva participació en l’acte de la Villacisneros el 16 de novembre, on va rebre la distinció de la fundació. Segons l’escrit de recusació, el fet d’acceptar la distinció «priva manifestament» Llarena «de la imprescindible imparcialitat amb relació a aquesta causa».