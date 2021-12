El govern espanyol ha assegurat que busca una "fórmula equilibrada" per introduir la producció, doblatge i subtitulació del català, el basc i el gallec a la nova Llei Audiovisual i, de retruc, resintonitzar amb ERC, un soci preferent. Una setmana després que el mateix executiu espanyol donés per fet que les quotes no es podrà imposar a les grans plataformes com Netflix o HBO, els negociadors d'un equip i l'altre intercanvien propostes. Ara per ara, segons fonts de l'executiu, el govern espanyol treballa amb aquesta "fórmula equilibrada" on hi haurà "elements de tota mena". "Hi estem treballant. Hi ha papers sobre la taula i cal veure'ls", apunten.

Altres fonts de l'executiu espanyol assenyalen que no hi ha cap dubte que la relació amb ERC es reconduirà. Els republicans van renunciar a presentar una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat al tràmit al Senat, i l'executiu apunta que disposa d'una majoria prou robusta per esgotar la legislatura. Fonts de l'entorn del president espanyol apunten també que disposen de fortalesa per acabar el mandat. Conclouen que la ciutadania "vol estabilitat" i que els 70.000 milions d'euros que han d'arribar fins al 2024 i la taxa de vacunació, que ja supera el 80%, permeten encarar una recuperació exitosa. L'executiu espanyol vol complir a més la seva promesa d'aprovar la reforma laboral abans de Cap d'Any.