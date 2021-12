El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dilluns que la Constitució Espanyola està "obsoleta" i que "l'única cosa que fa és reafirmar les posicions independentistes". Aragonès assenyala que la carta magna "limita les aspiracions" de Catalunya i creu que suposa "un pany per tancar el futur del país". "El Govern no vol cap reforma de la Constitució Espanyola, el que vol és una Constitució Catalana, que és el que ens cal per al nostre país", remarca. Aragonès diu que el que cal és "culminar amb èxit" el procés d'independència a través d'un referèndum d'autodeterminació "que sigui reconegut i en el que es pugui aplicar el resultat". "En això estem treballant, perquè és la manera de resoldre el conflicte que tenim amb l'Estat", ha assenyalat.

El president de la Generalitat considera doncs que aquest 6 de desembre "no hi ha res a celebrar" i aposta per "reforçar les majories internes" a Catalunya que estiguin a favor d'una solució política. "Avui recordem més que mai que el que ens cal és una constitució pròpia pel nostre país", ha conclòs. Pere Aragonès ha fet aquestes declaracions en una visita a la Bisbal d'Empordà.

Borràs veu una eina inútil per resoldre problemes

També en el marc del 6 de desembre, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha dit que veu la Constitució com una eina inútil per resoldre els problemes de la ciutadania en matèria social, lingüística o política. La constitució, recorda, no dona cabuda als anhels de llibertat del poble de Catalunya i entén que els catalans no tenen "res a celebrar" aquest dilluns: "Es va pactar amb el franquisme ben viu i 40 anys després es demostra que no serveix".

Per contra, Borràs, reivindica la data com l'aniversari de la primera sessió constitutiva del Parlament, l'any 1932. La presidenta n'ha parlat des de la Fira de l'Avet d'Espinelves.

Carrizosa diu que no es pot reformar "per satisfer qui només vol trencar la unió"

"La Constitució no es pot reformar per satisfer qui només vol trencar la unió i la convivència". Així s'ha expressat el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, en una atenció als mitjans aquest dilluns davant el Parlament, en referència al 43è aniversari de la Carta Magna espanyola. Carrizosa ha apuntat que, abans de modificar el text constitucional, caldria que tothom el complís, un fet que ha assegurat que a Catalunya "no sempre passa".

El cap de files liberal també ha carregat contra els catalans que cremen banderes espanyoles, tot i que ha assegurat que "no són majoria" de la població. En aquest sentit, ha fet una crida a la "mobilització i a la tranquil·litat" a la "majoria" de la societat catalana que vol viure "amb llibertat".

El PPC evidencia la manca de consens per reformar-la

Per la seva banda, el cap de files del PPC, Alejandro Fernández, reivindica la "plena vigència" de la Constitució i rebutja qualsevol mena de reforma, ara per ara. Segons el líder popular, actualment "no es donen les condicions" de consens necessàries per a "renovar i modernitzar" el text, de tal manera que es respecti "l'esperit" del seu redactat original. Fernández acusa les formacions nacionalistes de voler "carregar-se" la Constitució i "destruir" al seu pas la convivència.

En aquest sentit, el líder del PPC afirma que la Constitució ha donat "els més de 40 anys de major progrés econòmic, social i de convivència" de la història recent d'Espanya i opina que el text constitucional és justament "la solució" per tornar a la convivència i el progrés.