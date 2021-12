L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy ha negat aquest dilluns tenir cap vincle ni reunió amb l'excomissari José Manuel Villarejo ni amb la trama 'Kitchen' per robar documents sobre la 'caixa B' del PP a l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. "No he donat mai instruccions i desconec aquesta operació", "no conec Villarejo, no em vaig reunir amb ell mai, no he parlat amb ell mai, no em consta que m'hagi enviat cap missatge", ha afirmat durant una compareixença a la comissió d'investigació del Congrés dels Diputats. Rajoy també ha insistit que la trama Gürtel "va ser una operació feta per una persona –en referència a Bárcenas- on no estaven involucrats la immensíssima majoria" de membres del PP.

La de Rajoy ha estat l'última compareixença a la comissió d'investigació de la trama 'Kitchen', que ara passarà a redactar les conclusions abans de Cap d'Any per portar-les al ple del Congrés a principis del 2022. L'expresident espanyol ha mantingut un tens cara a cara amb el portaveu del PSOE, Felipe Sicilia, que li ha preguntat sense èxit sobre les afirmacions de Villarejo que apunten que estava al cas de l'operació 'Kitchen'. "Bárenas i Villarejo tenen problemes seriosos als tribunals, i es defensen com consideren oportú. Tenen dret a mentir", ha apuntat abans d'insistir que l'exnúmero dos del PP María Dolores de Cospedal, no li va comunicar "mai" cap de les reunions que mantenia amb Villarejo. Rajoy també ha defensat el seu exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, per a qui ha reivindicat la "presumpció d'innocència". Ha afirmat que tant l'exministre com el seu número dos, Francisco Martínez, li mereixen una "magnífica opinió", i ha recordat que tots dos han negat tenir coneixement de la 'Kitchen'. Nega que el PP tingués cap 'caixa B' L'expresident també ha aprofitat l'ocasió per negar que la seva formació tingués cap 'caixa B' i per apuntar que qualsevol comptabilitat irregular era exclusivament de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. En aquest sentit, ha afirmat que "ni ell ni cap membre del PP" tenia coneixement de l'existència d'una 'caixa B' abans que esclatés la trama Gürtel, i que "no hi ha cap tribunal que hagi acreditat una caixa B del PP" sinó només el fet que "el tresorer del partit a pagar amb B unes obres". El PP, ha recordat, "ha estat condemnat a títol lucratiu", una figura -ha dit- "que implica que el condemnat desconeix" els delictes. Rajoy ha passat al contraatac per acusar el PSOE de tenir com a únic argument les declaracions de Bárcenas, i ha reiterat de forma insistent que cal reconèixer la presumpció d'innocència sobre les persones que estan imputades en aquest cas. La portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha reblat el contraatac de Rajoy acusant els socialistes d'utilitzar la comissió d'investigació com a arma política i no per investigar els fets. "La presència de Rajoy només respon a la voluntat de donar espectacle", ha afirmat, en "una causa general contra el PP".