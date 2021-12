El primer informe global sobre els delictes de violències sexuals ha destacat que a Espanya 1 de cada 45 dones és víctima d'alguna mena de comportament delictiu en aquesta matèria, mentre que l'estadística es queda en 1 de cada 60 persones si són infants de fins a 16 anys.

L'estudi, elaborat per la Universitat de Barcelona i presentat conjuntament amb representants del ministeri de l'Interior, també adverteix la baixa penalització que hi ha entre els agressors. Qui comet un delicte contra la llibertat sexual té una probabilitat del 5% de ser detingut, acusat o condemnat, destaca el document. Amb tot, els impulsors del projecte demanen una enquesta específica a l'Estat sobre violències sexuals per millorar la fiabilitat de les estimacions.