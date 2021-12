El president del PP, Pablo Casado, ha assegurat que a Catalunya "hi ha professors amb instruccions de no deixar anar al lavabo a nens perquè parlen castellà". "Es pot tolerar?", ha preguntat el líder de l'oposició en un acte aquest divendres a Galícia, en què també ha assegurat que "als fills de policies nacionals i guàrdies civils se'ls assenyala a classe i es diu que no poden estar integrats" o que hi ha nens a qui s'ha castigat "posant pedres a la motxilla" per haver parlat en castellà al pati de l'escola. Casado també ha fet referència a "l'escandalós cas d'assenyalament" del nen de cinc anys a Canet de Mar. El president del PP ha acusat els socialistes de permetre-ho.

"Això és el que estan fent no només ERC, JxCat i la CUP" sinó també "el partit que els fa imprescindibles en l'àmbit nacional, que és el PSOE", ha dit. D'altra banda, sobre el canvi de titular al Ministeri d'Universitats, Casado ha dit que "ningú coneixia" a Manuel Castells i que "ningú coneix al que ve", Joan Subirats. El líder del PP s'ha preguntat "què ha fet per la universitat espanyola" i ha criticat els canvis que s'han anat produint en el Consell de Ministres.