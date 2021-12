La Comissió de Salut Pública de l'Estat ha acordat aquest dimarts que els vacunats contactes estrets de positius de covid-19 no facin quarantena. Es tracta d'una recomanació que s'oposa a la que prenia Protecció Civil de la Generalitat a finals de la setmana passada segons la qual els vacunats amb pauta completa també havien de quedar-se a casa. L'acord es pren, a més, hores abans de la cimera de presidents autonòmics que demà preveu encapçalar el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per analitzar l'estat de la pandèmia. La mesura que exclou els vacunats de fer quarantena sí estableix, però, que durant deu dies hauran de limitar les activitats "a les essencials", reduint "tot el possible" les interaccions socials.

D'altra banda, la Comissió de Salut Pública ha insistit en la "importància" d'accelerar la vacunació de les persones de més de 12 anys no vacunades, d'inocular les dosis de record als grups autoritzats, especialment els més vulnerables, i de vaccinar els nens d'entre 5 i 11 anys.