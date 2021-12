La comissió d'investigació del cas Kitchen al Congrés ha conclòs que la cúpula del PP va ordenar i dirigir la trama d'espionatge i que l'expresident del govern espanyol i del PP Mariano Rajoy i l'exsecretària general del partit Maria Dolores de Cospedal n'eren coneixedors. En la reunió d'aquest dimecres de la comissió s'han aprovat les conclusions del PSOE amb els vots d'Unides Podem i EH Bildu. La formació lila havia presentat unes conclusions a banda amb ERC, EH Bildu, JxCat i la CUP, que s'han abstingut. Unides Podem ha pactat amb el PSOE introduir una esmena sobre fer una revisió dels procediments sobre l'ús i el control dels fons reservats. PP, Vox i Cs hi han votat en contra.

Ara, el text s'haurà de votar en el ple de la cambra baixa. Fonts d'Unides Podem expliquen que durà les seves conclusions com a vots particulars. Les conclusions del PSOE donen per fet que l'ús "irregular" de fons reservats per robar documents a l'extresorer del PP Luis Bárcenas.

El document sosté que de Cospedal tenia "coneixement" de la trama i "informava" Rajoy. També apunta que Fernández Díaz va encarregar-ne la posada en marxa al seu número dos, Francisco Martínez.En la comissió Kitchen han comparegut en els últims mesos Rajoy, de Cospedal -que es va negar a respondre les preguntes dels diputats-, l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz o l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo.