Espanya vendrà a farmàcies alguns tests d'antígens d'ús professional perquè se'ls pugui fer la ciutadania un com ho aprovi l'Agència Espanyola de Medicaments. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ho ha avançat aquest dimecres al matí durant la sessió de control al Congrés i ho ha justificat per l'increment "exponencial" de la demanda de tests.

Serà una mesura "temporal" i només es permetrà la comercialització d'aquells per als quals la presa de mostra sigui nasal "per facilitar l'extracció de la mateixa". "Són test similars als que són d'autodiagnòstic", ha dit Darias.

La titular de Sanitat ha explicat que aquests tests hauran de complir una sèrie de requisits, com que estiguin validats per a l'ús a la Unió Europea o que la mostra sigui nasal. També ha dit que és "fonamental" per al govern espanyol la identificació d'empreses de fabricació estatal.

Darias ha assegurat que el Ministeri de Sanitat ja ha identificat aquestes empreses i l'Agència Espanyola de Medicaments "ja ha posat en marxa aquestes autoritzacions temporals". La ministra de Sanitat ha dit que la demanda de tests ràpids "s'ha multiplicat per més de 1.000".