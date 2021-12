Joan Carles I porta ja gairebé 17 mesos fora d'Espanya. A l'agost de 2020, el rei emèrit va prendre la decisió d'anar-se'n als Emirats Àrabs per tal d'intentar atenuar el desgast que el seu fill, Felip VI, estava patint per les nombroses informacions sobre la seva presumpta fortuna oculta. Des d'Abu Dhabi segueix amb atenció les notícies espanyoles que informen dels seus suposats desitjos de tornar i les condicions que estaria reclamant.

"Ell ha assumit que no tornarà a instal·lar-se al país", afirmen els qui parlen amb ell gairebé diàriament. Aquestes fonts no volen comentar el procés de Joan Carles I fins a arribar a aquesta conclusió ni tampoc si canviaria d'opinió si es posés greument malalt. El monarca s'ha fet a la idea que no pot recuperar la que tenia abans de l'agost del 2020. "Anar d'amagat, entrar i sortir del país quan vulgui. Això ja no podrà ser així mai més passi el que passi amb els assumptes que té pendents amb la justícia i l'Agència Tributària", apunten.

Com va publicar El Periódico a l'octubre, el seu desig és passar algunes "temporades" a Espanya i ja ha conclòs que això mai podrà anar allargant-se fins a quedar-se. El seu domicili estarà sempre fos. Ara com ara, a Unió dels Emirats Àrabs. I no ha posat data a aquesta primera visita a Espanya ni li ha comunicat al Govern ni al seu fill el seu desig que es produeixi en les pròximes setmanes. Perquè la tornada, sobretot la primera, estarà preparada fins a l'últim detall: com es comunica als ciutadans, on s'allotja, el motiu o excusa perquè es produeixi.

Però res d'això hi ha ara com ara, insisteixen fonts de l'entorn de Joan Carles I i ministres del Govern obligats d'estar informats d'aquesta possible operació. "No hi ha pla", subratllen. També pare i fill hauran de discutir si aquesta primera vegada el rei emèrit trepitja o no el Palau de la Zarzuela, encara que sigui per unes hores i de manera simbòlica, un gest que l'emèrit sí que desitja. La comunicació entre tots dos és escassa, encara que des d'Abu Dhabi es veu com a "suficient".