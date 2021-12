La portaveu dels populars al Parlament Europeu, la catalana Dolors Montserrat, assegura que recuperaran la reforma laboral del PP “que va crear 3 milions de llocs de treball, i va fer possible els ERTO”. “Refusem la contrareforma”, ha dit, després que aquest dijous el govern de l’Estat hagi anunciat un acord amb patronal i sindicats, i ha vaticinat que la nova norma “no crearà llocs de treball”. Montserrat ha acusat l’executiu espanyol de “falsejar les previsions econòmiques” pel 2022 i ha reiterat que arriba “tard i malament” a la sisena onada. En aquest sentit, assegura que Pedro Sánchez no aprova una llei de pandèmies “simplement, perquè la proposa el PP”.

La portaveu dels populars al Parlament Europeu ha lamentat que les comunitats autònomes passin “17 Nadals diferents” quan “necessitem solucions comunes i un govern que governi”, afirma. En declaracions als mitjans, Montserrat ha exigit una vacunació massiva, més dosis de reforç i testos d’antígens gratuïts. “Per falta de previsió no hi ha abastiment”, ha denunciat.

Pel que fa a la situació econòmica, el PP ha insistit que la solució és “abaixar impostos i mantenir la reforma laboral”. Dolors Montserrat ha assegurat que la inflació està “disparada i està ofegant les llars dels espanyols”. “Si el govern d’Espanya no ho sap fer bé, que s’aparti” ha conclòs.

Insuficient per la CUP

La CUP veu "decebedor" i "totalment insuficient" l'acord per la reforma laboral. En un comunicat d'aquest divendres, els anticapitalistes critiquen que "es mantenen els aspectes més lesius de la contrareforma del PP deixant a l'estacada les indemnitzacions per acomiadament o l'autorització administrativa dels ERO". "No es pot considerar una derogació", lamenta la CUP, ja que "el gruix del text es manté". Per al partit hi ha diverses mancances "molt greus" en el pacte assolit ahir dijous i que el Congrés haurà de validar.

"Aquesta llei no pot comptar amb el nostre suport", adverteix la CUP, que assenyala que està "per sota del que es va pactar en l'acord de govern del PSOE i Unides Podem". La CUP també censura que la negociació amb els agents socials estatals "suposa una centralització" que "deixa de banda a les realitats sindicals dels diferents territoris".

La CUP reclama una derogació de "totes les reformes que es van fer tant el 2012 pel PP com el 2010 pel PSOE". Quelcom que, indiquen, "també defensava Podem abans de formar part" del govern espanyol.

Els anticapitalistes argumenten que "no es deroga la rebaixa de la indemnització per acomiadament", ni "es recuperen els salaris de tramitació" així com tampoc "s'obliga a aconseguir una autorització administrativa per poder fer efectius els acomiadaments col·lectius".