El comissari José Manuel Villarejo no només va anotar el 2013 al seu diari les suposades ordres que rebia dels mitjancers de Mariano Rajoy en relació amb el suposat espionatge Luis Bárcenas, dut a terme pel Ministeri de l’Interior de Jorge Fernández Díaz, sinó que també ho va fer respecte a la informació que va entregar a l’expresident del Govern sobre la investigació que va portar a terme sobre l’àtic d’Estepona de l’expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González, i també sobre unes indagacions que va iniciar pels contactes que va poder promoure l’extresorer del PP amb dirigents de Podem, segons ha pogut comprovar El Periódico de España, diari pertanyent al mateix grup editorial que aquest mitjà. Per la seva part, Rajoy sempre ha negat haver estat al corrent de les activitats parapolicials que Villarejo reflectia en les seves agendes.

I el presumpte mitjancer entre Villarejo i el president del Govern era l’advocat Javier Iglesias, sobre qui va apuntar a la seva agenda el 25 d’abril de 2013: «Relació directa amb Raj.». En un altre moment assegura que aquest lletrat parlava dels seus «contactes amb Raj.». I va ser Iglesias, sempre segons el comandament policial, qui el va informar que l’«asturià», amb referència a Rajoy, –que en realitat és gallec–, li havia demanat que li «donés canya» a l’exvicepresident del Govern madrileny Ignacio González, que va ser investigat en relació amb la compra d’un àtic de luxe a Estepona (Màlaga): «Proposa seguir el rastre dels diners. Espero l’OK del ministre», escriu el comissari jubilat.

Aquest diari s’ha posat en contacte amb l’entorn de l’advocat Javier Iglesias, que ha negat haver exercit com a mitjancer entre Rajoy i Villarejo. No obstant, el comissari va anotar, en moltes ocasions, suposades reunions d’Iglesias amb el president del Govern. El 13 de març de 2014, va escriure: «Javier Iglesias. Va trucar per quedar aquests dies. Ahir va veure Raj. i Cospe [María Dolores de Cospedal] i vol comentar. Tot aparentment OK».

Guerra bruta en el Govern d’Aguirre

També sobre Iglesias el presumpte capitost del clan policial va redactar a la seva agenda que González volia «negociar amb Raj. i sortir de l’àtic». Tal com va avançar El Periódico de España, Villarejo va fer detonar la guerra bruta que es va viure el 2011 en el Govern d’Esperanza Aguirre a la Comunitat de Madrid entre l’exconseller de Presidència Francisco Granados i l’exvicepresident Ignacio González. En concret, Granados va alertar l’excomandament policial de les suposades activitats corruptes que havia desenvolupat el seu llavors rival a la Comunitat de Madrid.

A les agendes hi ha altres anotacions, fins ara desconegudes, sobre el cas de l’àtic. Concretament sobre una presumpta reunió de Villarejo amb el president de l’Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que va estar imputat en la causa però va acabar exonerat, ja que el procediment va ser arxivat: «Va trucar per veure’ns. Proposo que sigui dilluns. Ahir va estar amb Igles, estava molt espantat. Diners ve del banc Merril Lynch de Miami», va escriure el 7 de març de 2013.

En un altre passatge va redactar: «Javier Iglesias. Diu que la clau d’IG està en les societats de Cerezo. Que no estan regularitzades. Molt preocupat pels seus vincles amb Óscar». Precisament en el cas de l’àtic va aparèixer una gravació d’una conversa entre Cerezo i Villarejo.

També contra Bárcenas

Altres anotacions també vinculaven Rajoy amb l’operativa contra Bárcenas, que el 2013, després de la publicació pel diari El País dels papers de l’extresorer, amenaçava de tirar de la manta contra els dirigents del PP, entre els quals hi havia el president del Govern, ja que se’ls acusava d’haver cobrat en negre de les donacions il·legals de la comptabilitat B.

El 16 d’abril de 2013 va redactar: «Proposa que Oli [el llavors cap de l’UDEF, José Luis Olivera] l’acompanyi a veure Raj.» I després torna a al·ludir a Olivera, que «s’ofereix a col·laborar-hi amb garanties». «Raj. li continua donant l’OK per donar canya», prossegueix el 23 de maig del mateix any.

«Interès de Raj.»

Altres manuscrits mostren el suposat «interès de Raj. en tots els moviments de LB [Luis Bárcenas] i l’entorn de Podem. El mantindré informat», va escriure Villarejo. En un altre apartat, el comissari afirma que Iglesias li va dir que Rajoy li havia preguntat si la dona de Bárcenas, Rosalía Iglesias, s’havia reunit amb el director d’un diari de tirada nacional.

A les agendes també s’informa d’una suposada reunió que van mantenir Rajoy i l’extresorer del PP Álvaro Lapuerta, en la qual aquest últim va fer promeses que mesos després no va complir.

El 8 de novembre de 2013, en plena operació Kitchen per intentar «netejar» les proves contra el PP i els seus càrrecs sobre el finançament il·legal, Villarejo anota, en al·lusió a l’ara comissari Andrés Gómez Gordo, que era cap de seguretat de María Dolores de Cospedal en el Govern de Castella-la Manxa: «Aviso que transcriuran la xerrada de Raj. referent al pagament de 200 de Cosp.». Unes línies més a baix, sobre Enrique García Castaño, Villarejo diu: «Toc perquè estigui pendent dels moviments de Sergi [el xòfer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva]. Es pren la decisió d’anul·lar la gravació si la mouen de lloc».

Finalment, el secretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez va traslladar a Villarejo que «l’operació» estava «en marxa. Insisteix que s’anul·li la gravació tot i que es cremi Sergi». Després, el lletrat Javier Iglesias pregunta al comissari «com va allò de Sergi per informar Raj.».