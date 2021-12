Òmicron i delta alhora. És el que s’anomena coinfecció, una situació que segons els experts no és habitual, però que es pot produir en llocs on circulin les dues variants. Ja va passar amb gamma i delta i serà una cosa anecdòtica quan òmicron desplaci la resta. Els metges avancen que no implica cap gravetat i ja n’han constatat els primers casos, especialment a les províncies del nord d’Espanya.

La pneumòloga a l’hospital de Basurto (País Basc) i coordinadora de l’Àrea d’Infeccions Respiratòries de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ), Sara Quirós, ha alertat del risc de coinfectar-se amb les variants del coronavirus delta i òmicron alhora, un fenomen semblant al del contagi simultani de covid i grip. Els viròlegs adverteixen que com més creixi la incidència, més combinacions poden aparèixer de coinfecció.

«Encara és aviat per valorar la situació perquè ha transcorregut poc temps per saber si aquesta combinació suposa més gravetat o no i encara hi ha molt pocs casos», alerta Quirós a ‘La Voz de Galicia’.

El tema de les coinfeccions amb dues variants diferents del SARS-CoV-2 no és nou. Ja va passar amb gamma i delta, com ha estudiat un equip científic brasiler.

Ara, la infecció simultània amb les variants delta i òmicron està sent vigilada i estudiada per la comunitat científica. Dimarts passat, experts del Grup Assessor Científic per a Emergències del Regne Unit (SAGE, per les seves sigles en anglès), assessorat pel govern de Boris Johnson, va alertar que l’òmicron podria reemplaçar parcialment o àmpliament la delta en poques setmanes.

«L’expansió depèn del grau d’infecció dels diferents grups de població, la qual cosa no se sap encara. És possible que les dues variants [delta i òmicron] continuïn expandint-se i això significaria que les infeccions i hospitalitzacions ocasionades per delta se sumarien a les causades per òmicron», van exposar els experts britànics.

La variant òmicron és capaç d’infectar persones amb immunitat prèvia, ja sigui per vacunes o per haver passat el virus anteriorment amb variants com la delta. Segons recull el portal de notícies iNews, el professor Paul Hunter, de la Universitat d’East Anglia (Regne Unit), explica que «és possible que tinguem dues epidèmies simultànies, una d’òmicron i una altra de delta».

«Això planteja la preocupació per les coinfeccions de delta i òmicron, situació en què les dues variants infecten la mateixa persona alhora. En general, les coinfeccions de qualsevol virus respiratori estan associades amb malalties més greus, com vam veure al principi de la pandèmia, amb coinfeccions per covid i grip», ha conclòs Hunter.