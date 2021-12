L’explosió de la variant òmicron, molt més infecciosa però també d’efectes menys greus, segons els estudis preliminars, està forçant les autoritats a replantejar-se les seves accions davant la pandèmia del coronavirus. En gairebé tots els casos, el nou enfocament passa per més restriccions, com l’obligatorietat de la mascareta en exteriors a tot Espanya i la tornada al toc de queda i als límits d’horaris i aforaments a l’hostaleria en algunes autonomies, com a Catalunya. Però el nou escenari també pot servir per relaxar altres mesures, cas de la quarantena per als positius. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes estudiaran dimecres, en el marc del Consell Interterritorial, reduir l’aïllament dels contagiats dels 10 dies actuals a 5, una mesura que a poc a poc es va obrint pas als dos costats de l’Atlàntic.

La mesura, a poc a poc es va obrint pas als dos costats de l’Atlàntic. La Comunitat de Madrid va ser la primera a defensar aquesta iniciativa. «El panorama de decisions en la pandèmia i les que aporta aquesta variant és diferent. Fa uns quants dies que estem dient que la gestió de la pandèmia no pot ser la mateixa de fa un any ni fa uns mesos per dos motius: un, per la situació vacunal de la població i, dos, per les característiques clíniques i epidemiològiques d’aquesta variant», va assenyalar aquest dimarts el viceconseller de Salut, Antonio Zapatero. Castella i Lleó també portarà aquest assumpte a la reunió de dimecres. El Govern central ha evitat posicionar-se, i va remetre’s al debat que tindrà lloc en el Consell Interterriorial. «Qualsevol decisió que adoptem en l’àmbit de la gestió de la pandèmia, ho fem amb el recolzament i el rigor dels equips tècnics i en aquest àmbit serà on es plantegi», ha dit després del Consell de Ministres la portaveu de l’Executiu, Isabel Rodríguez. Però fonts de Sanitat remarquen que la mesura, per aprovar-se, haurà de ser validada primer per la Comissió de Salut Pública, que agrupa els càrrecs tècnics del Govern i els territoris, un organisme que no està previst que es reuneixi fins a la setmana que ve. La majoria dels contagis es produeixen entre els dos dies anteriors a l’aparició de símptomes i els tres següents La franja dels contagis De moment, els EUA ja han fet el pas. Els Centres de Control i Prevenció de Malalties (CDC) van anunciar dilluns que el temps d’aïllament per als pacients contagiats que siguin asimptomàtics passarà a ser de cinc dies. Passat aquell temps, durant els cinc dies següents, els afectats hauran d’utilitzar mascareta sempre que siguin a prop d’altres persones. La mesura, segons els organismes dels EUA, es basa en el fet que la majoria dels contagis es produeixen entre els dos dies anteriors a l’aparició de símptomes i els tres següents. La setmana passada, el Regne Unit va prendre una decisió similar, però una mica més tímida: les quarantenes seran de set dies en el cas que el contagiat doni negatiu en dos tests d’antígens. També Itàlia i França es plantegen aprovar una mesura d’aquest tipus. En el cas italià, la relaxació de la quarantena afectaria només els vacunats amb la dosi de reforç, davant el temor que l’expansió de la variant òmicron paralitzi importants sectors productius.