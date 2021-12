Agents de la policia local de Valdemoro estan investigant per un presumpte «delicte de maltractament animal» a un home que va llançar el seu gos des d’un cinquè pis –uns 10 metres–, accident que li ha provocat ferides greus. Els fets van tenir lloc el 24 de desembre, durant la nit de Nadal, quan diversos testimonis van avisar la policia del tràgic succés.

Segons les manifestacions dels testimonis i les «incoherències en el relat de l’amo del gos», l’investigat «presumptament podria haver llançat el gos per la finestra», insisteix la policia, que afirma que el gos va haver de ser traslladat a un centre veterinari «en estat molt greu». L’Associació d’Iniciatives per al Benestar dels Animals (AiBa) s’ha fet càrrec del gos després de rebre l’avís que l’animal estava sent atès al centre veterinari on l’havia portat un veí, ja que el propietari o propietària encara no s’hi havia presentat.

Després d’una primera valoració, des d’AiBa van decidir traslladar-lo immediatament a un hospital veterinari, on «continua molt greu», tot i que «està conscient» i està rebent tota l’atenció necessària.