La Comissió de Salut Pública, en la qual estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, ha acordat "per unanimitat" reduir la quarantena de tots els positius per covid-19 a set dies, en relació amb els deu actuals.

Segons han informat fonts sanitàries, els no vacunats que han estat contactes estrets d'un positiu també reduiran l'aïllament fins als set dies, en comparació amb els deu d'ara. La norma ja establia que els vacunats que eren contacte estret no havien de fer quarantena.

La mesura va en la línia de països com el Regne Unit, Itàlia o els Estats Units, que han acurtat l'aïllament dels contagiats davant la nova etapa en la qual entra la pandèmia amb la variant òmicron, que previsiblement és més contagiosa, però també podria generar menys ingressos hospitalaris.

Extremadura, Madrid, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Balears o Catalunya, entre altres, han sigut les comunitats autònomes que abans del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut d'Espanya ja s'havien posicionat a favor de reduir la quarantena dels positius, encara que finalment s'ha acordat per unanimitat.

Propostes de reduir-la a tres dies

S'ha arribat doncs a un consens entre les postures del Ministeri i de les comunitats autònomes, que anaven des de reduir a tres dies les quarantenes per als contagiats sense símptomes i vacunats, com ha proposat el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, fins a demanar que siguin més de cinc dies, com plantejava el Govern de Balears.

Per la seva banda, el president del Govern, Pedro Sánchez, també s'ha pronunciat sobre aquest assumpte, en la presentació l'informe de rendició de comptes del Govern corresponent a 2021, reconeixent que cal compaginar la "salut pública, salut mental i economia". El cap de l'Executiu ha ressaltat, en primer lloc, que resulta "evident" que Espanya "no està com fa un any".

En aquest sentit, ha donat una sèrie de dades per a recolzar la seva argumentació, com que els majors de 80 anys sense vacunar tenen fins a 18 vegades més possibilitats d'ingrés en UCI" que els vacunats, i de fins a 25 vegades més en aquells de 70 a 79 anys sense vacunar.

"Estem més protegits"

"És evident que estem en una situació radicalment diferent. Estem millor preparats, més protegits. La major part de casos ara són asimptomàtics, clarament hi ha una relació entre aquells sense vacunar i el nivell d'ingressos en UCI respecte als quals ens hem vacunat, una amplíssima majoria", ha insistit.

Així, ha tornat a fixar la vacunació, les mesures de prevenció com l'ús de la mascareta i la unitat institucional com a estratègia per reduir l'impacte de la variant òmicron. "Podem extraure algunes lliçons que ens llança la ciència i la nostra pròpia experiència quotidiana. La fonamental és que estem millor preparats contra òmicron que fa un any", ha defès.