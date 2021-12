Un avió Boeing 737-8AS de Ryanair, amb matrícula 9H-QAH i operat per Air Malta, amb destinació Fuerteventura, ha patit un problema a l’Aeroport Internacional de Frankfurt, a Alemanya, durant les maniobres prèvies a l’enlairament.

L’aeronau no s'ha esperat prou temps perquè li desacoblessin la barra utilitzada pel tractor de remolc en la maniobra denominada ‘push back’, efectuada quan l’avió no pot donar fer volta pels seus propis mitjans a la porta d’embarcament i és remolcat per un vehicle especialitzat fins al carril de rodatge, zona prèvia a la pista d’enlairament.

Afortunadament, no s’han hagut de lamentar danys personals i l’avió només ha patit danys menors al fuselatge, a la zona inferior de l’esmentat motor dret.