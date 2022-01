El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que regularà el preu dels tests d'antígens. "El debat que teníem abans i durant Nadal ha estat sobretot l'oferta d'aquests tests perquè hi havia un coll d'ampolla i una demanda exponencial. Ara que el tema s'ha resolt, ens posarem amb el control dels preus dels tests", ha assegurat Sánchez aquest dilluns al matí en una entrevista a la Cadena SER.

Sánchez ha defensat que siguin les farmàcies les que comercialitzin aquestes proves. A banda, el cap de l'executiu espanyol ha avançat que l'Estat comprarà 344.000 dosis de l'antiviral de Pfizer contra el coronavirus aquest mes de gener i ha destacat que "redueix un 88% la possibilitat d'hospitalització".

Sánchez també ha explicat que el govern espanyol treballa en un canvi en el tractament de la covid-19 per començar a vigilar l'evolució de la malaltia com es fa amb la grip. És a dir, tal com avança El País, deixar de comptar cada cas i sense fer proves davant tota aparició de símptomes «Crec que tenim les condicions perquè, amb precaució i a poc a poc, comencem a avaluar l’evolució d’aquesta malaltia amb paràmetres diferents (similars als utilitzats en la grip)», ha declarat en una entrevista amb la cadena SER. Ha afegit que està treballant des de fa setmanes i des del punt de vista tècnic en un pla per a la ‘gripalització’ del virus.

📹 VÍDEO | ¿Vamos hacia una gripalización del COVID? @sanchezcastejon: "Creo que tenemos las condiciones para, con precaución y poco a poco, empezamos a evaluar la evolución de esta enfermedad con parámetros diferentes" https://t.co/pd31aPklkf#PedroSanchezEnlaSER pic.twitter.com/5lFqkHeqy3 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) 10 de enero de 2022

El cap de l'executiu espanyol ha dit que "amb precaució" i "a poc a poc" anar obrint el debat en l'àmbit europeu i a escala tècnica per "començar a avaluar la malaltia amb paràmetres diferents de com s'ha fet fins ara", ja que "es donen les condicions". Sánchez ha subratllat el descens de la letalitat en relació amb la primera onada.