El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha donat llum verda al nomenament per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del fins ara director general d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Polítiques Digitals i Territori, Xavier Flores, com a nou secretari general d'Infraestructures. El Ministeri liderat per l'exalcaldessa de Gavà Raquel Sánchez incorpora Flores, que va iniciar la seva carrera professional a l'aleshores Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 1994 i ha ocupat diversos càrrecs al Departament de Territori i Sostenibilitat i ara Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori.

Flores ha treballat sempre en els àmbits associats a la planificació, projecció i execució d'infraestructures, com per exemple en les línies 9 i 10 de metro, entre molts altres projectes; i la seva relació amb l'ordenació del territori i l'urbanisme.