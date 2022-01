El govern espanyol estudiarà aquest dijous en una comissió interministerial si limita el preu màxim dels tests d'antígens ràpids (TAR), segons ha anunciat avui la ministra de Sanitat, Carolina Darias. Ho ha dit durant la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut, en la qual ha anunciat que la Comissió de Salut Pública estudiarà, també demà, si incorpora nous grups d'edat a l'estratègia de la dosi de reforç de la vacuna contra la covid-19 en un context d'explosió de contagis per la variant òmicron, ja majoritària a l'Estat.

Darias ha celebrat que es va constatant la menor gravetat de la variant i ha instat a començar a definir "nous horitzons" per gestionar el que "amb tota la prudència" pot passar de pandèmia a endèmia.

La ministra ha analitzat les dades de la pandèmia i ha subratllat que la velocitat de creixement s'ha alentit en la darrera setmana, per bé que la incidència acumulada va superar ahir els 3.000 casos per cada 100.000 habitants, la xifra més alta des de l'inici de la crisi sanitària.

Alhora ha remarcat que les hospitalitzacions, en aquesta onada, són considerablement menors que en onades anteriors, fet que s'extrapola als ingressos a l'UCI i a les defuncions. Les previsions del Ministeri indiquen que els ingressos hospitalaris de la sisena onada poden quedar per sota dels de la tercera.

Una onada diferent

En aquest context, Darias ha considerat "evident" que malgrat estar en plena sisena onada la situació no és igual a les de les anteriors. La ministra ho ha atribuït, entre d'altres, a les "altes cobertures vacunals" i a la variant òmicron que, com s'ha esmentat, es va consolidant que és més lleu."Davant d'aquest canvi hem de ser capaços d'anticipar nous escenaris. Nous mètodes de vigilància i control", ha explicat la ministra, que ha puntualitzat que, en tot cas, qualsevol canvi s'ha de produir "després de la sisena onada, no abans". Però no ha volgut deixar d'esmentar que "poc a poc" i "almenys en el nostre entorn", la pandèmia "va adquirint característiques d'endèmia".

Per això ha considerat que caldrà "adaptar-hi les respostes estratègiques", unes respostes que, ha dit, han de ser "de país, de la mà dels experts, de la cogovernança i dels socis internacionals, especialment en l'àmbit europeu".

Baixes laborals

Pel que fa al debat a l'entorn de les tramitacions de les baixes laborals, Darias ha explicat que el Consell Interterritorial ha servit de fòrum perquè les Comunitats Autònomes posin en comú els seus models. Ha recordat, en aquest sentit, que ahir mateix el ministre de la Seguretat Social, José Luís Escrivá, recordava que ja existeix el model per atorgar la baixa i l'alta en la mateixa visita mèdica, a l'estil del que ha anunciat avui Catalunya.