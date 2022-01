L'excomissari policial José Manuel Villarejo ha assegurat que té proves sobre el paper del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) en el 17-A. En declaracions al mitjans, ha assegurat que aquestes proves estan als seus arxius i notes, que ha afirmat que estan "sota secret" i per això ha demanat que s'hi pugui accedir i siguin públics. "La prova més evident de tot és que no em volen donar tots els meus arxius", ha manifestat. D'altra banda, ha insistit en la implicació del CNI en el 17-A, assegurant que quan diu que es va voler donar un ensurt no vol dir que es volgués provocar un atemptat com el que va tenir lloc però sí "donar l'aparença de risc" per tal que Catalunya "sentís la necessitat de protecció" de l'Estat.

Villarejo ha criticat el "mantra" sobre que no aporta proves i ha insistit que en té, però que no hi pot accedir. "Si volen proves, vagin als meus arxius i notes informatives, mirin el que tinc", ha repetit. En aquest sentit, ha fet una crida a deixar de tractar la ciutadania com a "menor d'edat" i de fer servir la llei de secrets, una norma "franquista i obsoleta". L'excomissari ha tornat a plantejar els dubtes sobre el paper de l'imam de Ripoll, de qui ha recordat que va ser detingut per tràfic de drogues i va tenir el telèfon punxat en relació a l'atemptat de l'11-M.

En aquest sentit, ha afirmat que ell ja havia alertat sobre aquesta situació.Sobre el paper del CNI, ha dit que moltes vegades ha provocat "comandos ficticis" i ha afegit que "en absolut" la intenció seria la de provocar un atemptat com el del 17 d'agost del 2017 sinó donar un "ensurt", com ja va dir aquest dimarts. Ha afegit que això "se li'n va anar de les mans" quan va morir l'imam de Ripoll i les "petites joguines", en al·lusió als joves que van cometre l'atemptat, no van saber "com reaccionar". L'excomissari ha afirmat també que la veritat judicial moltes vegades "no és la veritat".

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que l'excomissari José Manuel Villarejo "no té cap credibilitat" després que hagi vinculat el CNI amb els atemptats a Barcelona de l'agost del 2017. "Té una llarga trajectòria d'intentar sembrar ombres de sospita sense aportar mai proves", ha denunciat en una roda de premsa, on ha insistit que "les insinuacions no tenen base lògica ni material". "No hi ha més explicació que les ganes d'enredar", ha resolt. Cunillera també ha lamentat que des d'alguns sectors se li doni credibilitat i s'ha adreçat particularment al Govern per demanar que "no faci el joc" a l'excomissari. També ha reclamat "respecte" a les víctimes i a la investigació que es va fer dels fets.

Cunillera ha assegurat que Villarejo només vol "protagonisme" i ha insistit que durant tota la seva trajectòria queda "acreditat" que no té "cap credibilitat". "És típic d'ell", ha apuntat. A més, ha remarcat que l'excomissari només vol "enredar" i que no es pugui "viure amb convivència".

Precisament per això ha demanat a les institucions catalanes, i especialment al Govern de la Generalitat, que "no li facin el joc" perquè a Catalunya "no es necessita crispació". "Fins a quin punt volem fer gran una mentida i donar credibilitat a qui acusa sense proves?", ha demanat.

La delegada del govern espanyol també ha insistit que ara cal tenir "respecte" per a les víctimes i per als cossos policials que van investigar els atemptats. A més, ha assegurat que Espanya ha treballat "molt intensament" en la lluita antiterrorista.