2,94 euros. Aquest serà el preu màxim que costaran els tests d'antígens a les farmàcies a partir de dissabte, segons ha anunciat aquest dijous al migdia la ministra de Sanitat, Carolina Darias.

La decisió l'ha pres la Comissió Interministerial dels Preus dels Medicaments, òrgan col·legiat del Ministeri de Sanitat del qual formen part altres ministeris i les comunitats autònomes, i que s'ha reunit aquest matí de forma extraordinària per abordar aquesta qüestió. La mesura es publicarà divendres al Butlletí Oficial de l’Estat i entrarà en vigor, l'endemà, dissabte.

Establir un preu màxim per a les proves d'autodetecció de la covid-19 era una reclamació de consumidors i professionals sanitaris, més després d'observar com durant les festes de Nadal i per la falta d'estoc, el cost dels testos d'antígens es van arribar a disparar fins als 10 i 12 euros en algunes farmàcies.

Segons Darias, la limitació no s'ha aplicat abans perquè s'ha preferit resoldre primer, el problema de l'escassetat.

Espanya era dels pocs països europeus on els preus dels testos d'antígens eren tant elevats. Al Regne Unit, el Govern en reparteix gratis un al dia a qui ho demana i a França, durant un mes, se n'estan venent als supermercats per un preu d'uns 2 euros (a les farmàcies superen els 5). A Portugal, el preu és menor, a 2,88 euros, i cada ciutadà se'n pot fer sis al mes, finançats per l'Estat. A Alemanya ronden els 3 euros i es poden adquirir al supermercat, a més de les farmàcies.

Només a les farmàcies, de moment

Quant a la possibilitat que els testos d'automostra es puguin obtenir fora de les farmàcies amb la liberalització de la seva venda, de moment, des de la Moncloa ho descarten al·legant a qüestions de seguretat. Grans cadenes de supermercats com Carrefour, El Corte Inglés o Ikea ja s'han ofert a distribuir-ne a través dels seus establiments.

La tercera dosi per a les persones de 18 a 39 anys

Paral·lelament, la Comissió de Salut Pública també ha aprovat avui obrir la tercera dosi contra la covid a les persones d'entre 39 i 18 anys. La dosi de reforç a aquest grups s'administrarà "de forma endreçada, de major a menor", és a dir, primer per a la franja de 30 a 39 anys.

Darias també ha explicat que l'organisme ha acordat retallar de sis a cinc mesos el període per rebre la dosi de reforç des de l'anterior.

La Generalitat de Catalunya era partidari de totes dues decisions.