La conservadora maltesa Roberta Metsola parteix com a favorita per presidir el Parlament Europeu. La cambra vota dimarts el relleu del socialdemòcrata italià David Sassoli, mort prematurament la setmana passada. De totes maneres, el seu mandat estava a punt d'esgotar-se, ja que segons un acord tàcit la presidència havia de passar a mans del Partit Popular Europeu en la segona part de la legislatura. El PPE ha escollit una dona de l'ala moderada per facilitar el consens amb les principals forces parlamentàries. Tot i això, l'oposició de Metsola a l'avortament ha generat reticències entre els eurodiputats progressistes.

En principi, Metsola tindrà el suport dels liberals de Renovar Europa i del Grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates (S&D). Ara bé, l'S&D està negociant un nou equilibri de poder a nivell administratiu a la cambra i encara no ha tancat un pacte. "També estem buscant garanties que el pròxim president del Parlament Europeu promourà una agenda d'acord amb les nostres prioritats i els nostres valors", deia divendres la cap de l'S&D, l'eurodiputada del PSOE Iratxe Garcia.La maltesa només té com a rivals la sueca Alice Bah Kuhnke (Verds\/ALE) el polonès Kosma Złotowski (Conservadors i Reformistes Europeus) i l'espanyola Sira Rego (Esquerra Unitària Europea).

Els candidats

Roberta Metsola, de 42 anys i membre del Partit Nacionalista de Malta, és la gran aposta del PPE per presidir la cambra els pròxims dos anys i mig. Advocada de professió i especialitzada en afers europeus, va assessorar l'Alta Representant de la UE Catherine Ashton (2012 i 2013) i el 2014 va entrar al Parlament Europeu, on ha destacat en afers migratoris. Actualment, és la presidenta interina de la cambra, ja que ocupava la primera vicepresidència. La sueca Alice Bah Kuhnke és la candidata del grup parlamentari Verds\/ALE, on s'integra ERC i els Comuns, a la presidència del Parlament Europeu. Exministra de Cultura i Democràcia a Suècia, Bah Kuhnke, de 50 anys, va entrar a l'Eurocambra el 2019 i ocupa una de les vicepresidències del grup ecologista. Veterà parlamentari, el polonès Kosma Złotowski, de 58 anys, és l'aposta dels Conservadors i Reformistes (ECR). Periodista als anys 90', Złotowski es va afiliar al partit antecessor de Llei i Justícia, formació de govern a Polònia, i des del 1997 ha encadenat mandats com a parlamentari, senador i ara eurodiputat. És membre del comitè de Transports i Turisme. L'Esquerra Unitària Europea (GUE\/NGL) ha escollit l'eurodiputada d'Esquerra Unida, Sira Rego, de 48 anys, com a candidata per presidir la institució. Nutricionista de professió, va estar vinculada a l'ajuntament de Rivas Vaciamadrid, on va ser regidora d'Hisenda i Innovació Energètica. Rego va entrar a l'executiva federal d'Esquerra Unida el 2017 i, dos anys més tard, es va presentar a les eleccions europees en la llista d'Unides Podem encapçalada per María Eugenia Rodríguez Palop. És membre del comitè d'Indústria, Recerca i Energia i del comitè de Peticions.

Sistema de vot

Per guanyar els candidats necessiten una majoria dels vots vàlids. És a dir, la meitat més un dels vots registrat. Es poden fer fins a quatre rondes de vot, l'última entre els dos candidats que hagin tingut més vots en la tercera ronda. El vot és secret i el resultat de la primera volta s'anunciarà a les 11 del matí. Si no hi ha guanyador, es continuarà votant al llarg del dia. Sassoli va ser escollit en segona volta amb 345 vots de 667.Tot i que Sassoli volia fer la votació de forma presencial, finalment Metsola, com a presidenta interina, va permetre que es pogués votar a distància pel repunt de contagis causats per l'òmicron.