El Ministeri de Defensa ha revelat, a preguntes del grup al Congrés d'Esquerra Republicana, que la desfilada militar del 12 d'octubre del 2021, que es reprenia després de l'aturada del 2020 per la covid-19, va costar 636.613 euros, segons ha avançat 'Nació digital' i ha confirmat l'ACN. La xifra s'ofereix com a "despeses totals", i inclou, segons l'executiu estatal, els assajos previs. El Ministeri de Defensa ha respost així la bateria de preguntes presentada pel diputat republicà Gerard Álvarez, que n'incloïa d'altres que no han estat respostes com ara com s'assegura l'executiu que el contribuent "està conforme" amb la despesa o com relaciona el govern "l'orgull nacional del seu país amb l'exhibició armamentística".

Arran de la resposta, ERC ha presentat una Proposició No de Llei al Congrés en què insta l'executiu espanyol a "suprimir" les desfilades militars o qualsevol altre acte o cerimònia militar "que suposi una despesa supèrflua d'exhibició militar". També reclama que es suprimeixin les celebracions públiques del Dia de les Forces Armades o les de caràcter privat que suposin una despesa extra al Ministeri de Defensa. I finalment demana retallar el pressupost que aquest ministeri destina a esdeveniments com els esmentats i dedicar-lo a partides pressupostàries de polítiques socials. ERC va inquirir al Ministeri de Defensa a principis d'octubre, dies abans de la desfilada militar del 12-O, i ha rebut la resposta per escrit aquesta setmana.