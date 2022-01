"Tinc 78 anys i em sento repudiat pels bancs [...] S'han oblidat de la gent gran com jo". Amb aquest contundent al·legat, un valencià jubilat ha llançat una petició a Change.org fart de veure's perdut amb els caixers automàtics i les aplicacions online a l'hora de fer gestions bancàries. La seva iniciativa al portal de recollida de signatures, arrencada fa uns dies, ronda els 280.000 suports en una crida a les entitats bancàries perquè recuperin el "tracte humà" amb els seus clients.

"Vull continuar sent independent; per aquest motiu l'eslògan de la campanya és 'Sóc gran però no idiota'", explica el seu impulsor, Carlos San Juan, qui espera que aquesta reivindicació pugui arribar "als cors" dels presidents de les entitats financeres i del Banc d'Espanya.

"No paren de tancar oficines, alguns caixers són complicats d'utilitzar, altres s'avarien i ningú et resol els dubtes"

En la seva petició, San Juan exposa els múltiples problemes que troba quan necessita fer alguna operació: "No paren de tancar oficines, alguns caixers són complicats d'utilitzar, altres s'avarien i ningú et resol els dubtes. Hi ha gestions que només es poden fer online... I en els pocs llocs on queda atenció presencial, els horaris són molt limitats, cal demanar cita prèvia per telèfon, però truques, ningú t'agafa el telèfon i t'acaben redirigint a una aplicació que, de nou, (la gent gran) no sabem fer servir, o t'envien a una sucursal llunyana on potser no tens manera d'arribar-hi".

Aquesta digitalització dels serveis bancaris, paral·lela a una reducció de l'atenció presencial, es va iniciar després de la crisi financera, amb la fusió d'entitats i la desaparició d'oficines, ajust que va afectar a tots els clients. Aquesta tendència es va accentuar amb la crisi de la covid-19, quan el tracte de tu a tu es va reduir a la mínima expressió.

La digitalització de tot el negoci bancari ha dificultat enormement que les persones grans es puguin gestionar els fons. "Abans entraves a la caixa i feies un pagament o qualsevol altra gestió, però cada vegada més, per a tràmits senzills, t'exigeixen fer servir tecnologies complexes que molts no sabem utilitzar", constata l'impulsor de la iniciativa, que reclama un tracte "més humà".

"No pot ser que d'un dia per l'altre s'imposi una dictadura informàtica i que sigui homogènia en totes les entitats"

"No ens neguem a la informatització, però que ens donin temps i que mantinguin oficines i personal per a l'atenció directa amb la gent gran. No pot ser que d'un dia per l'altre s'imposi una dictadura informàtica i que sigui homogènia a totes les entitats", recalca San Juan.

A Change.org insisteix que "moltes persones grans estan soles i no tenen ningú que els ajudi" i exigeix que "els bancs atenguin els vells sense traves tecnològiques i amb més paciència i humanitat, i que mantinguin oficines obertes on pugui atendre't una persona; que no tot sigui per internet".