Podem, Esquerra Unida, En Comú Podem, Aliança Verda, Bildu, BNG, CUP, Más País-Equo i Compromís han rebutjat en un manifest l'enviament de tropes i armament a Ucraïna i han demanat "diàleg" per resoldre el conflicte. Els vuit partits es mostren preocupats per "l'increment de la tensió bèl·lica" a l'Est d'Europa "entre els Estats Units i Rússia", i mostren un "rebuig frontal" a l'enviament de tropes al Mar Negre i a Bulgària. Les formacions es mostren convençudes que el conflicte "només es pot resoldre" a través de la "distensió" i asseguren que "la pau és l'únic camí". També consideren que la Unió Europea no s'ha de deixar "arrossegar" pel conflicte i ha de formular "propostes concretes" per desescalar-lo.

Els vuit partits respecten "la sobirania dels pobles" i rebutgen "les amenaces militars d'un país a un altre estat sobirà, sigui de qui sigui, així com qualsevol canvi de frontera per la via de l'agressió militar". Sostenen, a més, que és inadmissible tancar-se "en un vell esquema de guerra freda". Per tot plegat reclamen "redoblar" els esforços diplomàtics per "impedir la guerra", així com "cessar els plans" perquè Ucraïna ingressi a l'OTAN, acordar mesures de garantia que "satisfacin totes les parts" i "defensar els drets humans".