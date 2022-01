L'Església ha assegurat que té un miler de béns a tot l'estat espanyol que no li pertanyen i s'ha compromès amb l'Estat a col·laborar en el procés per regularitzar-los. En un comunicat conjunt de l'executiu espanyol i de la Conferència Episcopal Espanyola, les dues parts expliquen que l'Església ha analitzat el conjunt de béns immatriculats entre 1998 i 2015 i ha arribat a la conclusió que n'hi ha aproximadament mil "que pertanyen a un tercer o no li consta la seva titularitat sobre el mateix". En aquell període, l'Església va registrar a favor seu gairebé 35.000 béns gràcies a una modificació de la llei hipotecària que va realitzar l'executiu del PP de José María Aznar el 1996.

"La previsió és que el govern posi en coneixement de les entitats locals i dels registres aquesta informació i es puguin, d'aquesta manera, iniciar els processos de regularització que, si escau, poguessin correspondre. A aquests efectes, l'Església manifesta el seu compromís de col·laboració per facilitar tals processos", diu el mateix comunicat. "La previsió és que el govern posi en coneixement de les entitats locals i dels registres aquesta informació i es puguin iniciar els processos de regularització " Segons el govern espanyol i la CEE, en el context del diàleg entre ambdues parts "intensificat" des de l'agost, l'Església ha fet un "estudi exhaustiu" del procés d'immatriculacions. "L'estudi ha consistit en la catalogació dels béns, la seva divisió per diòcesis i verificació dels processos d'immatriculació a cadascun dels béns mencionats", expliquen. El compromís de l'Església s'ha fet públic després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hagi reunit amb el president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Juan José Omella.