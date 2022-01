Cop a la pirateria futbolística. El creador del portal rojadirecta.com, Igor Seoane, i els seus col·laboradors seran jutjats per haver violat de manera continuada la propietat intel·lectual i haurà de pagar una fiança de 4 milions d’euros o fer front a l’embargament dels seus béns.

El jutjat d’Instrucció 1 de la Corunya ha donat per tancada la seva investigació del cas i ha ordenat l’obertura d’un judici oral en apreciar possibles delictes per part de l’administrador del portal pirata, de la seva societat Puerto 80 Projects i de cinc acusats més. El portal és acusat de violar les lleis de propietat intel·lectual en funcionar com a agregador d’enllaços a webs il·legals on es retransmeten tota mena d’esdeveniments esportius.

El jutge també els acusa d’haver-se lucrat amb aquesta activitat il·lícita, ja que s’estima que facturaven fins a un milió d’euros mensuals en publicitat, a més del que obtenien amb comissions per desviar part del seu trànsit a pàgines webs d’apostes. Així, assenyala l’«especial transcendència econòmica» dels guanys obtinguts i dels perjudicis causats. Seoane ja va ser detingut el 2016 després d’haver ingressat als seus comptes bancaris uns 11 milions d’euros. Això va portar el jutge a ordenar el bloqueig dels seus comptes, així com 15 més dels seus col·laboradors.

L’Audiència Provincial de la Corunya haurà de fixar ara una data per al judici contra els responsables del popular portal web. A més de Seonae també seran jutjats quatre col·laboradors més, als quals també s’apunta per aquestes activitats il·lícites, i a un cinquè acusat per haver facilitat l’accés a serveis de radiodifusió sense autorització prèvia.

Fins a sis anys de presó

El fiscal sol·licita quatre anys de presó per al creador de RojaDirecta i penes de dos anys i tres mesos per als altres acusats, així com el cessament del portal. En la seva acusació també s’ordena als prestadors del servei web el bloqueig de la transmissió, de l’allotjament de dades i l’accés a les xarxes de telecomunicacions.

Per la seva banda, l’acusació particular encapçalada per LaLiga i Mediapro van més enllà i demanen sis anys de presó per a Seoane, una multa de més de sis milions d’euros i la dissolució de la seva societat, Puerto 80 Projects. Fa gairebé sis anys que les dues parts exigeixen el tancament del portal pirata.