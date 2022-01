La Mesa del Senat ha descartat, sobre la base d'un informe dels serveis jurídics de la Cambra, crear una comissió de recerca sobre els atemptats a Catalunya el 17 d'agost de 2017, com havien demanat ERC, Junts, Bildu, Avanci Andalusia, Més per Mallorca, Geroa Bai i Compromís després de les declaracions de l'excomissari José Manuel Villarejo en seu judicial sobre una possible implicació del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI).

Així ho ha anunciat la vicepresidenta primera del Senat, Cristina Narbona, en una roda de premsa des de la Cambra Alta, on ha precisat que l'informe dels serveis jurídics assenyala que no hi ha viabilitat legal per a plantejar aquesta Comissió al Senat, ja que, segons la llei que regula el CNI, aquestes qüestions s'han d'analitzar en l'àmbit de la Comissió de Secrets oficials, que resideix en el Congrés.

Per tant, segons ha explicat Narbona, com que no existeix cap grup de treball homòleg al Senat, la Mesa ha decidit descartar aquesta creació de la comissió de recerca que les formacions independentistes van plantejar la setmana passada, igual que en el Congrés, després de les declaracions de Villarejo.

"L'informe que han preparat els serveis jurídics de la Cambra no deixa lloc a dubtes", ha defensat Narbona, que ha sostingut que aquest assumpte està ja sentenciat per l'Audiència Nacional i que, a més, els grups parlamentaris van poder preguntar en el seu moment en comissió al president del CNI.