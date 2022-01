La Comissió de Salut Pública ha recomanat esperar cinc mesos per posar-se la tercera dosi de la vacuna en cas d'haver tingut la covid-19. L'acord assolit per l'organisme integrat pel Ministeri de Sanitat i les autonomies aquest dimarts estableix que per a les persones amb pauta completa de vacunació que després s'hagin infectat, "l'interval entre la infecció i l'administració de la dosi de reforç serà d'un mínim de quatre setmanes, però es recomana la seva administració al cap de cinc mesos del diagnòstic de la infecció". A banda, pel que fa a menors d'entre 5 i 11 anys que s'hagin contagiat, ha acordat deixar un interval de vuit setmanes per injectar la vacuna -sigui la primera o segona dosi- des del diagnòstic de la infecció.

Si la infecció es produeix abans d'haver rebut alguna dosi, "s'administrarà una sola dosi de la vacuna a partir de les vuit setmanes després del diagnòstic de la infecció". Quan el menor de dotze anys infectat ja n'hagi rebut una, haurà d'esperar vuit setmanes per posar-se la segona. Òmicron sigil·losa: què és i quins són els seus símptomes? L'organisme explica l'acord per a la població adulta per "l'evidència actual" que mostra que el fet de tenir covid-19 quan ja es té la pauta completa de vacunació fa que "es desenvolupi una resposta immune més potent i més àmplia en termes de neutralitzar altres variants del virus, en comparació amb la resposta immune observada en persones que només van patir la infecció o que només van rebre dues dosis". A més, la Comissió de Salut Pública conclou que "les infeccions per òmicron augmenten la resposta de cèl·lules de memòria a antígens vírics diferents de la proteïna S en comparació amb les infeccions després de vacunació causades per la variant delta, el que implica una ampliació de la immunitat".