Un jutjat de Madrid ha decretat un any i deu mesos de presó per a dos activistes i n'ha absolt a quatre per participar en una concentració legal a la plaça del Sol en contra de la repressió de l’1-O. La seva defensa ja ha avançat que presentarà un recurs en contra de la sentència. Els joves han estat condemnats per suposadament agredir a uns manifestants ultradretans que participaven en una contra manifestació no autoritzada, segons ha avançat 'Vilaweb'. Aquell dia la Policia Nacional va identificar els sis manifestants, coneguts com 'els Sis de Madrid', en el marc d'una concentració que va ser pacífica.

La contramanifestació es va dissoldre sola, però un mes més tard, els Sis de Madrid van ser detinguts per la policia sota l'acusació de desordres públics i lesions contra els ultres. “Les identificacions van ser aleatòries i injustificades”, asseguren els afectats en un comunicat. Així mateix, els agents van decidir de no actuar envers una contramanifestació de caràcter neonazi, que malgrat ser petita, va mantenir una actitud agressiva i provocativa, diuen els activistes favorables al procés independentista. NOTA DE PRENSA EN RELACIÓN A LA SENTENCIA: pic.twitter.com/lSzSj2uYpo — Comité de Detenidos 1-Octubre de Madrid (@DeDetenidos) 26 de enero de 2022 Finalment, la justícia ha condemnat a dos dels Sis de Madrid a un any i deu mesos de presó per un delicte de lesions, un altre lleu de lesions en concurs amb un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques amb agreujant d’abús de superioritat i l’atenuant de dilacions indegudes. A més, els imposa una multa de 420 euros i una indemnització conjunta de 6.000 euros per les lesions, més una altra de 2.100 euros per les seqüeles. La resta d’activistes han estat absolts perquè la jutgessa ha considerat que no van participar en els fets ni formaven part del grup.