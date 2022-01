La sisena ona de la covid sembla haver tocat sostre i comença l'inici del seu descens. Per primera vegada en moltes setmanes han caigut els contagis setmanals i altres indicadors com el risc de rebrot i la incidència, mentre es manté l'estabilització dels pacients al'UCI, el dia que Catalunya deixa enrere el gruix de les restriccions.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat aquest divendres que "totes les dades apunten" que s'ha "doblegat la corba" de la sisena onada de la pandèmia de la covid-19 a Espanya.

"Les dades de baixada es van consolidant dia a dia", ha afirmat, encara que ha insistit a "ser prudents".Darias ha assenyalat que la incidència acumulada va baixant al país, però ha remarcat que són molt importants altres indicadors com els ingressos en hospitals i en les unitats de vigilància intensiva (UCI).Per a mostrar la importància de la vacuna, la ministra ha destacat que malgrat tenir una incidència set vegades major en comparació a la tercera onada, les defuncions per covid "són molt inferiors" a l'actualitat. També ha atribuït aquestes dades, "amb tota la prudència", a la variant òmicron que "és menys virulenta".

D'aquesta manera, ha descartat posar una data per a la fi d'aquesta sisena onada, però ha reiterat que "es van consolidant les dades".

Preguntada pels possibles nous protocols per a gestionar la covid com una grip, Darias ha explicat que es començarà a treballar en propostes que permetin anar avançant cap a una nova gestió, que "passi de vigilància per emergència a vigilància per objectius".

Catalunya, en xifres

El Departament de Salut ha declarat 27.392 nous casos de covid, i ja arriba als 2.052.042 confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia. En paral·lel s'han registrat 21 ingressats més (2.949) i dos crítics més a l'UCI (470). El risc de rebrot baixa 223 punts, fins a 6.501, i l'Rt ho fa d'1,13 a 1,10.

S'han notificat 52 morts i la xifra total és de 25.562 des de l'inici. El 20,74% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 6.048,88 a 6.029,20, i a 7 dies ho fa de 3.209,90 a 3.101,39. Els CAP van atendre aquest dijous 52.820 visites relacionades amb la covid.