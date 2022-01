ERC manté el rebuig a la proposta per modificar la reforma laboral del govern espanyol. La portaveu republicana, Marta Vilalta, ha carregat contra PSOE i Unides Podem per continuar sense "voler negociar" el text. En roda de premsa aquest dilluns des de la seu d'Esquerra, la seva portaveu ha apuntat que, si la Moncloa vol pactar "amb la dreta, amb Cs i l'establishment", que s'oblidin d'ERC: "Que no comptin amb nosaltres", ha etzibat. Vilalta també ha "tancat files" amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per defensar l'escó del diputat de la CUP i secretari de la Mesa, Pau Juvillà: "Sap que ens té al seu costat". En aquest sentit, Vilalta ha defensat que Juvillà segueix sent diputat i que la resolució de la JEC "no ha canviat res".

ERC manté el 'no' a la reforma laboral i ha tornat a mostrar el seu enuig amb una Moncloa que "no vol negociar". El partit d'Oriol Junqueras referma que la proposta del govern espanyol "no és útil" per als treballadors i treballadores, i critica que l'Estat "renunciï a millorar" el text. En aquesta mateixa línia, Vilalta ha advertit a PSOE i Unides Podem que hauran de donar explicacions si acaben aprovant la reforma laboral amb Cs, i "per què opten per no fer enfadar" la patronal. Així, ERC ha tornat a reclamar al govern espanyol que preservi la majoria d'esquerres. Alhora, però, Vilalta constata que Madrid s'ha "enrocat". És per això que Esquerra avisa l'executiu espanyol: "Que no comptin amb nosaltres". I és que el partit entén que aprovar la reforma laboral sense negociar-la simbolitzaria "dimitir" de les funcions parlamentàries que ERC entén que els correspon. Vilalta rebutja que Moncloa la tiri endavant com a decret llei i no com a projecte de llei.