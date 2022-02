El Govern central estableix que només siguin vàlids per entrar a l'estat espanyol els resultats negatius dels tests d'antígens que s'hagin obtingut fins a 24 hores abans de l'arribada i no 48, com fins ara. D'aquesta manera, la direcció general de Salut Pública, amb una modificació que surt publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'aquest dimarts, adapta a la nova normativa europea la validesa dels negatius dels tests com a requisit d'entrada a l'estat espanyol. Pel que fa a les proves PCR, se'n manté la validesa de 72 hores.

El Ministeri de Sanitat assenyala, fent referència a les últimes recomanacions europees, que l'àmplia disponibilitat dels tests inclosos en la llista acordada pel Comitè de Seguretat Sanitària "justifica establir aquest període de validesa no superior a les 24 hores".