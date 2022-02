El diputat del PP Alberto Casero va votar telemàticament gairebé una vintena de vegades aquest dijous perquè estava malalt i no va poder assistir a l’hemicicle, tot i que se’l va veure després de la votació, fins i tot assegut al seu escó, tal com han confirmat a aquest mitjà fonts del Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, que estaven llavors a prop d’ell. Es va equivocar en tres ocasions, una de les quals va ser un error fatal: va dir ‘sí’ a la convalidació del decret de la reforma laboral.

Segons consta a les actes de les votacions celebrades aquest dijous, i que s’acaben de pujar a la web del Congrés, l’altre error el va cometre en la que es va celebrar tot seguit: per tramitar el decret laboral com a projecte de llei. Entre els 175 ‘nos’, hi ha els 120 del grup socialista i el seu. En els dos casos va ser l’únic diputat del PP que es va equivocar, i curiosament, també en tots dos, per pronunciar-se igual que el PSOE.

Però hi va haver una altra votació en què també es va equivocar, i just en una moció del seu grup sobre l’«observança constitucional del programa legislatiu» del Govern. El PP va demanar votació separada dels seus cinc punts i, en el primer, Casero va tornar a acompanyar el PSOE al dir ‘no’ quan hauria d’haver dit ‘sí’. En la resta de les votacions, va actuar d’acord amb la disciplina de grup, tal com ha comprovat aquest mitjà.

Un error que ho va canviar tot

Dels tres errors, òbviament va ser estrepitós el primer, el que va portar, sense voler, a permetre la convalidació del decret de la reforma laboral. Diversos factors van determinar que la seva equivocació fos decisiva. El primer va ser el fet que la votació anava molt ajustada pels posicionaments dels aliats habituals del Govern al Congrés. El segon va ser l’entrada en joc d’UPN, amb dos diputats.

La direcció de la formació navarresa va optar pel suport, i així ho va transmetre a Sergio Sayas i Carlos García Adanero. Tots dos, no obstant, es van rebel·lar i van rebutjar el decret. Els 176 ‘sís’ previstos s’haurien pogut convertir en 174 si Casero no s’hagués equivocat.

Però ell diu que l’error és tècnic, que ell va votar ‘no’ a la convalidació i ‘sí’ a la tramitació com a projecte de llei que ha demanat el seu grup. Les actes indiquen que no va ser així. El PP, malgrat això, recorrerà al Tribunal Constitucional. Així ho ha anunciat Pablo Casado.