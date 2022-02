Després de dies d'incertesa, aquest dijous la presidenta del Congrés confirmava l'aprovació a la Cambra Baixa de la reforma laboral. La nova mesura va tirar endavant sense la majoria de la investidura, però ho feia amb un vot inesperat que va ser decisiu, el del diputat del PP per Càceres Alberto Casero.

El protagonista de la jornada de dijous és un llicenciat en Dret que va ser l’alcalde de Trujillo entre el 2011 i el 2019, època per la qual, segons va confirmar el novembre passat El Periódico de Extremadura, està sent investigat pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Trujillo per un presumpte delicte de prevaricació continuada.

Les investigacions se centren en les contractacions que Casero va fer des del consistori, sense complir els requisits legals estipulats per a la contractació pública, entre les quals destaquen una de 30.000 euros per part de la Cambra de Comerç del Perú a Espanya, una altra per valor de 56.628 euros derivats de la celebració dels premis PopEye i la d’un psicòleg que va assistir dones víctimes de violència de gènere i a qui se li van adjudicar cinc contractes.

Durant la seva etapa com a regidor, Casero també va ocupar altres càrrecs: va ser senador, entre el 2011 i el 2015; president de la Mancomunitat de Municipis de la Comarca de Trujillo, els mateixos anys; i vicepresident primer de la Federació Extremenya de Municipis i Províncies, entre el 2015 i el 2019.