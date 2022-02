La ministra de Transports i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicat en una entrevista al diari 'El País' que la nova llei de l'habitatge hauria d'impedir que els ciutadans hagin de destinar més del 40% dels seus ingressos a pagar per casa seva. Segons Sánchez, la normativa ha de permetre abaixar els preus del mercat o "almenys que se situïn a un nivell que per al conjunt dels ciutadans no suposi un drama". La ministra ha dit que espera que la norma es pugui convalidar al Congrés "amb la majoria de la investidura" i confia no arribar a una situació com la viscuda amb la reforma laboral. "Hi ha hagut un joc de trilers en alguns membres del Congrés. Confio en la responsabilitat dels partits polítics", ha dit.

Sánchez ha lamentat les crítiques del PP a la nova llei de l'habitatge, però ha afirmat que "la dreta sempre ha estat reaccionària, a Espanya, a totes les lleis que suposen avenços socials". "Aquesta llei no va en contra de ningú", ha assenyalat. La ministra ha assenyalat que, en la polèmica sobre l'aprovació de la reforma laboral, "per molt que digui el PP, queda clar que hi va haver un error i una conducta de dos diputats d'UPN més semblant a un 'tamayazo' que a una tupinada". Sánchez ha dit que de les opinions del Consell General del Poder Judicial sobre la llei de l'habitatge es desprèn "una comprensió diferent del que és la propietat privada i una lectura molt limitada de les competències que té l'Estat". "Ja hem regulat en altres matèries competències de les comunitats i no s'ha qüestionat, com amb la llei de la dependència", ha defensat.