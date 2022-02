«Vaig tatuadíssim, però les dilatacions i els pírcings no em cridaven l’atenció. Fins que un dia, amb 22 anys o així, vaig dir: me les faré. I ho vaig fer a sac, de no tenir res a obrir-me un forat de 20 mil·límetres en dues setmanes. Hi ha gent que ho fa a poc a poc, però el meu l’anellador em va dir que podia fer-ho de cop amb unes agulles de gran diàmetre. Et posen vaselina a la punta i sense anestèsia ni res. Només em van donar un got d’aigua perquè em vaig marejar. Ha sigut el més dolorós que m’ha passat en la vida, no recordo res tan fort. I ara en renego».

L’Alberto té 35 anys, és madrileny i el 2009, quan les dilatacions van començar a estar de moda a Espanya, s’hi va sumar i es va obrir les orelles. Explica que es va inspirar en el personatge El Postilla, de la sèrie web ‘Malviviendo’, que portava dos enormes forats a més d’un sèptum (el cèrcol que penja de l’envà nasal). L’Alberto va conviure amb un parell de forats de dos centímetres de diàmetre durant anys, fins que se’n va cansar i es va treure les arracades que els sostenien.

«A veure si se’m tanquen», va pensar. «Tinc amics que sí que se’ls ha tancat. El problema és que, com que em van rebentar l’orella en lloc d’anar a poc a poc, no se’m tanquen. Se m’han quedat penjant i pel forat m’hi cap un dit sencer».

El ‘boom’ de les dilatacions a les orelles va arribar al seu apogeu entre el 2012 i el 2013. Tot i que hi ha qui continua portant-les i fent-se-les de noves, el progressiu declivi de la cultura emo/hardcore que va triomfar als 2000 va acabar amb la seva popularitat. Els gràfics de tendències de Google són molt descriptius, tant en anglès com en espanyol.

Mentre les seves recerques cauen, comencen a colar-se’n d’altres: les que tenen a veure amb arreglar la destrossa. La tècnica es diu lobuloplàstia i, en contra del que molts creuen, no consisteix a fer-hi «un puntet». Cal perforar la pell per tornar a unir-la amb diversos punts, primer per davant i després per darrere. Si la dilatació era molt gran i amb prou feines queda lòbul, caldrà tallar i reconstruir.

Aquest article té alguna cosa de personal, perquè jo vaig ser una d’aquestes persones que als 2000 es van dilatar les orelles. Era l’any 2007 i ja havia fet els 18, però encara em quedaven dos mesos d’institut i passar la Selectivitat. Entre les meves amigues sobrevolava la idea de fer-se ‘dilates’. Una d’elles, un parell de mesos més gran, va ser la primera a llançar-se. I jo no podia ser menys, així que en alguna de les tardes que vam baixar a Madrid des de la perifèria vaig passar pel Factory, una botiga de tatuatges i pírcings del carrer Montera, i em vaig comprar la famosa banya. Aquest instrument d’aparença tribal era el punt de partida per engrandir-se els forats de les arracades.

No recordo si en aquell temps m’havia fet ja algun tatuatge o pírcing (fins fa no gaire, en vaig portar un a la cella). El que sí recordo és que obrir les dilatacions va ser una cosa dolorosíssima, una tortura autoinfligida sota l’aigua calenta de la dutxa perquè se suposava que això ajudava la banya a passar. La realitat és que calia prémer bastant, rebentar-se el lòbul, i que ni la vaselina ni la calor ho feien suportable.

La idea era ficar-s’hi la banya, portar-la uns dies penjant per assentar la dilatació i després posar-se l’arracada. I passar a l’altra orella. Així durant diverses setmanes fins a anar augmentant el diàmetre: 2 mil·límetres, 4, 6, 8, 10...

En la meva experiència, ni els tatuatges ni els pírcings fan tant de mal. Ni de lluny. Això només em sembla comparable a la depilació làser de l’època, que algunes dones recordaran.

Amb els anys em vaig cansar de les dilatacions. No de la seva estètica —només vaig arribar a 10 mil·límetres i amb l’arracada en negre no quedaven malament—, sinó de la seva practicitat. Utilitzava arracades d’una peça i les perdia habitualment perquè el forat havia cedit una miqueta. Cada vegada que en perdia una havia de tornar a Montera, comprar-ne una altra de recanvi o un parell de noves. Hauria pogut agafar peces de 12 mil·límetres que em quedessin més ajustades i evitessin el problema, però llavors hauria continuat engrandint l’orifici.

En una d’aquestes ocasions, vaig decidir no reposar-los i esperar a veure què passava amb l’esperança que acabarien tancant-se. I és que, com la del «puntet», existia la teoria que els forats de fins a un centímetre tornen completament al seu ésser. És mentida. Dos anys després, els forats seguien allà.

Amb un centímetre no et queden les orelles penjant, però és prou mida perquè el foradot es vegi i quedi estrany. Així, resulta que ja fa tres anys que no em recullo els cabells en públic per dissimular.

Aquest any, em vaig dir, calia posar-hi remei. Vaig buscar com reparar-ho, on podien donar-me punts, i vaig descobrir que ja hi ha bastantes clíniques d’estètica que es posicionen a Google amb «tancar dilatacions» i «lobuloplàstia dilatacions». Vaig demanar pressupostos i dimecres passat vaig acudir a la intervenció.

Els preus a Madrid oscil·len entre 600 i 1.200 euros per les dues orelles. Jo en vaig pagar 750. Et posen anestèsia i, a diferència del dolor de la banya, no t’assabentes de res. Però el que més em va sorprendre va ser que a la clínica diguessin que és una intervenció molt habitual i que totes les setmanes tanquen alguna dilatació.

«Com la gent que es treu les pròtesis del pit»

«Venen pacients amb dilatacions i pacients que han portat arracades molt grans. La gent no n’és gaire conscient, però aquestes arracades engrandeixen l’orifici fins a deixar-te una esquerda. La cirurgia per a tots plegats és la mateixa. És molt popular, una intervenció en augment i lligada a l’otoplàstia, que elimina les orelles de Dumbo», diu Coli Adamuz, la directora de comunicació de la Clínica Diego de León.

Fins fa no gaire, les lobuloplàsties es feien a persones (principalment dones) que tenien el lòbul esquinçat per utilitzar arracades pesants. Les clíniques també atenien dones amb lòbuls envellits, que havien deixat de tenir-los arrodonits i volien una reconstrucció.

Però d’un temps ençà «s’ha vist un increment molt evident de dilatacions», afirma Ignacio Ortega, cirurgià plàstic de la Clínica Ibiza. «La primera vegada que vaig tancar unes dilatacions va ser fa dos o tres anys. Comences a veure que et pregunten, que demanen pressupost. Jo casualment aquesta setmana n’he fet dos, fa un mes en vaig fer una altra... De sobte hi ha onades. És com la retirada de les pròtesis. Es posa de moda augmentar-se el pit i ara el que es porta és treure’s l’augment. Després d’una moda, ve una contramoda».

Aquesta tendència a la inversa no és, com les dilatacions, pròpia d’Espanya. Al Regne Unit, com als Estats Units, ja van tenir la seva.

Esther, fotògrafa madrilenya de 31 anys, porta cinc anys amb els forats de les orelles a l’aire. Va arribar a tenir dos centímetres a cadascuna. «Vaig amb l’orella penjant. Me les vull tancar perquè me les vaig fer quan era una noieta. Les portava tothom i per a mi suposava renegar d’allò femení. Com més grans, més m’agradaven», explica. «I així fins que me les vaig haver de treure perquè em va petar una orella. Sempre ho vaig fer a sac, comprant ‘dilates’ més grans. Va arribar un moment que no se’m curaven. Ara em poso anelles i arracades amb brillantets, però el foradot es veu perfectament».

L’Esther, com l’arquitecta madrilenya María, de 32 anys, ha valorat tancar-se-les demanant-ho al metge de capçalera. «Me’n vaig penedir quan vaig veure que no podia seguir amb aquesta imatge a l’hora de treballar i que la teva personalitat no està marcada pels pírcings que portes a la cara. Vaig preguntar si la sanitat pública ho cobria i em van dir que no, al ser una cosa que t’has fet tu perquè has volgut», diu la María. «Suposo que depèn del metge –afegeix la fotògrafa–, perquè jo vaig conèixer una noia a qui sí que l’hi van fer. Les portava molt grans, li van tallar el que li sobrava i se les van tornar a cosir».

L’Andrés, anellista professional a l’estudi valencià Samaruc, es dedica tant a obrir com a tancar dilatacions. «N’obro més que tanco», afirma. «Però també ve gent jove que ha trobat una feina i se les ha de treure, o gent que ja se n’ha cansat».

Tancar-se les dilatacions no és, conceptualment, gaire diferent a tancar-se els forats dels pírcings o esborrar-se els tatuatges. Per als cirurgians plàstics ja s’ha convertit en una part de la feina més. «Tancar-se el pírcing del llavi és molt típic. I el del mugró. I amb els tatuatges es notava quan hi havia oposicions a Policia o Guàrdia Civil [ara ja els tenen permesos, tot i que amb excepcions]. Hi havia gent que es feia fins i tot empelts de la seva pròpia pell per eliminar-los», conclou Ortega. «Al final anem arreglant les bogeries de l’adolescència».