La Comissió de Salut Pública ha acordat aquest dimarts incorporar la vacuna Novavax contra la covid-19 al portafolis de la sanitat pública. Es recomana per a persones que no s'han pogut vaccinar o que han rebut vaccinació incompleta per al·lèrgies a alguns dels components de les altres vacunes, o per altres indicacions mèdiques. D'altra banda, també s'ha cordat que l'antiviral Evusheld s'administrarà a persones a partir de 18 anys amb immunosupressió greu que no responguin a la vacunació i a aquelles que la tenen contraindicada i que, a més, tenen risc molt alt de malaltia greu després de la infecció per SARS-CoV-2.

Finalment, la Comissió de Salut Pública també ha aprovat l'onzena actualització de l'estratègia de vacunació davant la covid-19 a Espanya. S'hi han afegit les darreres decisions de l'organisme pel que fa a intervals per rebre la vacunació després d'haver passat la infecció. Alhora s'hi ha inclòs l'aplicació de la vacuna Novavax i les dosis de record en persones amb condicions d'alt risc (Grup 7 de l'estratègia) i en tractaments amb immunosupressors.