La Policia Nacional suprimirà el requisit d'estatura mínima per accedir al cos, una mesura que podria estar implantada en la propera convocatòria, prevista pel 2023. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciat la iniciativa aquest dilluns després de la reunió que ha mantingut amb el director general de la policia, Francisco Pardo Piqueras, i els responsables de formació i selecció. Marlaska ha destacat que la mesura contribueix a trencar "un dels sostres de vidre" que impedia l'accés de la dona al cos.

"La regulació actual és més restrictiva. El límit es troba només a dos centímetres per sota de l'estatura mitjana, mentre que en el cas dels homes el marge arriba fins als nou centímetres”, ha assenyalat el ministre.

Amb aquest canvi, la Policia Nacional s'equipara a altres cossos de països europeus que no tenen requisit d'alçada per accedir a les proves selectives. Els requisits d'estatura mínima només es mantindran per ingressar a determinades unitats especials –la Unitat d'Intervenció Policial (UIP); la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) i el Grup Especial d'Operacions (GEO)–, on l'alçada pot afectar l'operativitat de la tasca policial específica que desenvolupen.