La direcció del PSOE ha deixat clar aquest dilluns que no prestarà els seus vots al PP perquè el candidat del PP, Alfonso Fernández Mañueco, pugui formar govern a Castella i Lleó sense haver de demanar suport a Vox. És l'opció de la gran coalició que han defensat algunes veus, com l'alcalde de Valladolid, Óscar Puente, per parar els peus a la ultradreta.

El portaveu de l'Executiva del PSOE, Felipe Sicilia, ha afirmat que els socialistes estan disposats a "seure a parlar", però ja ha avançat que "no facilitarem un govern tacat per la corrupció", en referència als casos que afecten el PP de Castella i Lleó. Sicilia ha admès que els resultats que el PSOE ha obtingut a Castella i Lleó no són bons, però ha recordat que qui va convocar aquests comicis va ser el PP i, per tant, és el PP qui s'ha de responsabilitzar d'una situació en què Vox és indispensable per formar govern. "Aquest escenari no l'ha propiciat el PSOE, l'ha propiciat el PP, que ha portat els ciutadans a unes eleccions interessades on buscaven governar en solitari amb el risc de fer créixer l'extrema dreta", i per tant "que siguin responsables amb el que van decidir i van fer".