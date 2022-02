La Mesa del Congrés ha conclòs per majoria que no es va produir cap irregularitat en la votació de la reforma laboral. L'òrgan ha desestimat les queixes de PP i Vox pel vot erroni del diputat dels populars per Cáceres Alberto Casero, que va propiciar la convalidació de la norma. Ho ha anunciat la presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, en una compareixença aquest dimarts en què ha demanat "respecte" per la cambra baixa i els seus professionals. "Les decisions adoptades van ser correctes, el procediment de comprovació de vot va ser l'adequat, no hi va haver cap error informàtic i, per tant, no era de previsió el vot presencial", ha defensat Batet, que ha insistit que "els errors en el vot no comporten repetició ni cap correcció".

Batet ha explicat que tant la decisió de la Mesa com l'informe dels serveis jurídics de la cambra conclouen que "en totes les decisions es va actuar conforme a dret". La presidenta del Congrés ha lamentat les "desqualificacions" de la dreta sobre els serveis de la cambra baixa i els seus informes jurídics. "Tota institució necessita respectar les seves pròpies normes i a aquells que s'encarreguen d'interpretar-les i aplicar-les. No es pot desacreditar a professionals que desenvolupen la seva feina amb total independència", ha dit Batet, que ha recordat que "són els mateixos que ho han fet sota altres majories". La presidenta del Congrés ha criticat que "qüestionar la seva honestedat i fer-ho sense cap justificació és una manera de deslegitimar la institució". Batet ha explicat que no pot ser "neutral davant dels atacs" al Congrés, als seus treballadors i procediments. El PP critica Batet La vicepresidenta segona de la Mesa i diputada del PP, Ana Pastor, ha assegurat que Batet "es va extralimitar" en la presa de decisions sobre la votació de la reforma laboral. Pastor ha recordat que els populars han portat aquest fet al Tribunal Constitucional i ha insistit a negar la validesa del vot afirmatiu de Casero per via telemàtica pel fet que no es va convocar a la Mesa abans de la votació presencial. Pastor ha dit que és una "fal·làcia" dir que qui critica la seva actuació "va en contra de les institucions". "Estem aquí en defensa de l'interès constitucional que té un diputat", "ja que s'ha conculcat un dret fonamental", ha dit la diputada, que ha remarcat que serà el TC qui tingui l'última paraula.