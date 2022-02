La votació de la comissió d'investigació al Congrés sobre els abusos a menors per part de membres de l'Església proposada per Unides Podem, ERC i EH Bildu s'ajorna una setmana a l'espera d'un acord entre el PSOE i la formació lila. El portaveu d'Unides Podem a la cambra baixa, Pablo Echenique, ha explicat en roda de premsa que la Junta de Portaveus no abordarà la qüestió aquest dimarts perquè estan "intentant dialogar i arribar a un consens" amb els socialistes sobre la qüestió.

El PSOE ha fet una proposta alternativa a la comissió parlamentària. La fórmula dels socialistes és crear una comissió d'experts liderada pel Defensor del Poble. Echenique ha insistit en la "voluntat que s'investigui i hi hagi reparació i justícia" i, d'aquí, l'intent "d'arribar a un acord" amb el PSOE.