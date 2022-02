Els tres supervivents del Villa de Pitanxo, el vaixell gallec que va naufragar en aigües de Terranova (Canadà), estan "descansant i encara en xoc", segons ha informat aquest dimecres el delegat del Govern a Galícia, José Miñones.

Després d'una trobada a Marín amb representants de la casa armadora del pesquer i familiars dels mariners, Miñones ha explicat que tots tres es troben a bord del vaixell gallec Playa de Menduiña Dos, l'embarcació que va localitzar el bot salvavides amb els tres supervivents.

En aquests moments, ha afegit el representant governamental, els mariners estan "revelant informació" del naufragi a les autoritats canadenques i al servei de Salvament Marítim espanyol. Totes aquestes dades "s'estan canalitzant" a través dels armadors del Villa de Pitanxo perquè arribi també a les famílies dels 24 mariners amb què la companyia manté un "contacte directe", ha subratllat el delegat.

José Miñones, que ha traslladat la "solidaritat i afecte" del president del Govern als afectats, ha assenyalat que aquest és un "dia dur" per al món del mar, però especialment per a les famílies dels mariners que són, ha afegit, "el nostre objectiu prioritari". En aquest sentit, ha afegit que s'està treballant per poder portar de tornada a Espanya tota la tripulació. Tanmateix, el procés de repatriació no serà fàcil perquè l'accident es va produir a 450 quilòmetres de la costa de Terranova, a uns 3.000 quilòmetres de Galícia.

Des del Ministeri d'Exteriors ja estan en contacte amb l'ambaixada d'Espanya al Canadà i amb el cònsol espanyol per organitzar el "procediment necessari" per repatriar tots els mariners.